Крах или последний шанс? "Динамо", "Шахтер" и "Полесье" играют решающие матчи в Европе

Среда 27 августа 2025 08:32
Крах или последний шанс? "Динамо", "Шахтер" и "Полесье" играют решающие матчи в Европе Украинские клубы в еврокубках (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

В четверг, 28 августа, три украинских клуба - "Динамо", "Шахтер" и "Полесье" - проведут решающие матчи в еврокубковых квалификациях. Киевский клуб будет бороться за выход в Лигу Европы, а донецкая и житомирская команды - за путевки в Лигу конференций.

О расписании матчей украинских клубов в еврокубках - сообщает РБК-Украина.

"Динамо" - "Маккаби": борьба за Лигу Европы: борьба за Лигу Европы

Киевское "Динамо" проведет ответный матч плейоф квалификации Лиги Европы УЕФА против израильского "Маккаби" Тель-Авив. После поражения 1:3 в первом поединке, "Динамо" оказалось на грани вылета.

Украинский клуб нуждается в решительных действиях, чтобы изменить ход противостояния. По мнению экспертов, главная проблема киевлян - это нестабильный состав, особенно в обороне, а также психологическое состояние игроков.

Если "Динамо" не сможет одолеть израильскую команду, это будет считаться большим провалом, ведь изначальной целью была квалификация в Лигу чемпионов.

Игра состоится на стадионе "Арена Люблин" в польском городе Люблин в 21:00 по киевскому времени.

Трансляцию можно будет посмотреть на телеканале "2+2" и "Киевстар ТВ".

"Шахтер" - "Серветт": битва за Лигу конференций

Донецкий "Шахтер" сыграет ответный матч плейоф квалификации Лиги конференций против швейцарского "Серветта". Первая встреча завершилась ничьей 1:1, что оставляет шансы на проход обеим командам.

"Горняки" владели инициативой в первом поединке, но не смогли реализовать свои моменты. Теперь им придется играть на выезде в Женеве, где будет определяться судьба путевки в групповой этап.

Победитель противостояния выйдет в основной раунд Лиги конференций, тогда как проигравшая команда завершит свои выступления в еврокубках.

Матч начнется в 22:00 по киевскому времени на стадионе "Стад-де-Женев".

"Полесье" - "Фиорентина": мизерные шансы на чудо

Житомирское "Полесье" проведет тоже ответный матч плейоф квалификации Лиги конференций против итальянской "Фиорентины".

Украинский клуб практически потерял шансы на выход в следующий этап, поскольку в первой встрече потерпел разгромное поражение со счетом 0:3.

Игра пройдет на арене команды "Сассуоло" в Реджо-Эмилии, начнется в 21:00 из-за ремонтных работ на домашнем стадионе "Фиорентины".

Букмекеры считают итальянский клуб абсолютным фаворитом этого поединка. "Полесье", которое в прошлом сезоне заняло четвертое место в УПЛ, теперь должно совершить настоящее чудо, чтобы пройти дальше.

Где смотреть матчи

Матч "Динамо" - "Маккаби" будут транслировать телеканал "2+2" и "Киевстар ТВ".

Поединок "Шахтера" против "Серветта" можно будет посмотреть на канале УПЛ ТВ - он доступен у большинства операторов и ОТТ платформ, таких как Megogo, Киевстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, OTT CLUB, SWEET.TV.

Игру "Полесье" - "Фиорентина" покажет "Киевстар ТВ".

Ранее мы писали, как изменилась таблица коэффициентов УЕФА для Украины после предыдущей позорной недели в еврокубках.

Также читайте, что будет с "Динамо", если оно проиграет "Маккаби" в Лиге Европы.

