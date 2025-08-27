Крах или последний шанс? "Динамо", "Шахтер" и "Полесье" играют решающие матчи в Европе
В четверг, 28 августа, три украинских клуба - "Динамо", "Шахтер" и "Полесье" - проведут решающие матчи в еврокубковых квалификациях. Киевский клуб будет бороться за выход в Лигу Европы, а донецкая и житомирская команды - за путевки в Лигу конференций.
О расписании матчей украинских клубов в еврокубках - сообщает РБК-Украина.
"Динамо" - "Маккаби": борьба за Лигу Европы
Киевское "Динамо" проведет ответный матч плейоф квалификации Лиги Европы УЕФА против израильского "Маккаби" Тель-Авив. После поражения 1:3 в первом поединке, "Динамо" оказалось на грани вылета.
Украинский клуб нуждается в решительных действиях, чтобы изменить ход противостояния. По мнению экспертов, главная проблема киевлян - это нестабильный состав, особенно в обороне, а также психологическое состояние игроков.
Если "Динамо" не сможет одолеть израильскую команду, это будет считаться большим провалом, ведь изначальной целью была квалификация в Лигу чемпионов.
Игра состоится на стадионе "Арена Люблин" в польском городе Люблин в 21:00 по киевскому времени.
Трансляцию можно будет посмотреть на телеканале "2+2" и "Киевстар ТВ".
"Шахтер" - "Серветт": битва за Лигу конференций
Донецкий "Шахтер" сыграет ответный матч плейоф квалификации Лиги конференций против швейцарского "Серветта". Первая встреча завершилась ничьей 1:1, что оставляет шансы на проход обеим командам.
"Горняки" владели инициативой в первом поединке, но не смогли реализовать свои моменты. Теперь им придется играть на выезде в Женеве, где будет определяться судьба путевки в групповой этап.
Победитель противостояния выйдет в основной раунд Лиги конференций, тогда как проигравшая команда завершит свои выступления в еврокубках.
Матч начнется в 22:00 по киевскому времени на стадионе "Стад-де-Женев".
"Полесье" - "Фиорентина": мизерные шансы на чудо
Житомирское "Полесье" проведет тоже ответный матч плейоф квалификации Лиги конференций против итальянской "Фиорентины".
Украинский клуб практически потерял шансы на выход в следующий этап, поскольку в первой встрече потерпел разгромное поражение со счетом 0:3.
Игра пройдет на арене команды "Сассуоло" в Реджо-Эмилии, начнется в 21:00 из-за ремонтных работ на домашнем стадионе "Фиорентины".
Букмекеры считают итальянский клуб абсолютным фаворитом этого поединка. "Полесье", которое в прошлом сезоне заняло четвертое место в УПЛ, теперь должно совершить настоящее чудо, чтобы пройти дальше.
Где смотреть матчи
Матч "Динамо" - "Маккаби" будут транслировать телеканал "2+2" и "Киевстар ТВ".
Поединок "Шахтера" против "Серветта" можно будет посмотреть на канале УПЛ ТВ - он доступен у большинства операторов и ОТТ платформ, таких как Megogo, Киевстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, OTT CLUB, SWEET.TV.
Игру "Полесье" - "Фиорентина" покажет "Киевстар ТВ".
