Непоступлива "Славія" і вісім голів на всіх: результати перших матчів 1/4 фіналу ЛЄ

Сьогодні, 8 квітня, відбулися перші матчі чвертьфіналу Ліги Європи . "Славія" здобула нічию на останніх хвилинах у матчі з "Арсеналом", а в сумі команди забили вісім голів на вісьмох.

Нагадаємо, на стадії півфіналів Ліги Європи не можуть зустрітися:

Також на цьому тижні відбулися перші чвертьфінальні матчі Ліги чемпіонів. Так, "Бавария" поступилася "ПСЖ", "Челсі" виявився сильнішим за "Порту", "Реал" розбив "Ліверпуль", а "Манчестер Сіті" на останніх хвилинах вирвав перемогу у дортмундської "Боруссії".

Раніше РБК-Україна писало, що УЄФА скасував обмеження по глядачам на матчах під своєю егідою. Тепер на матчах будуть діяти виключно обмеження місцевої влади.