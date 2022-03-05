Сенатори США сьогодні зателефонують Зеленському, - CNN

Президент України Володимир Зеленський сьогодні проведе переговори з американськими сенаторами. Зустріч пройде по відеозв'язку о 16:30 за київським часом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CNN.
За даними джерел видання, сенатори від Демократичної і Республіканської партій отримали запрошення взяти участь у Zoom-зустрічі Зеленським. Вона запланована на суботу на 09:30 за східним часом (16:30 за Києвом).
Як зазначив один зі співрозмовників видання, посольство України у Вашингтоні поширило запрошення на зустріч із Зеленським серед сенаторів. Склад учасників і теми переговорів не називаються.
Нагадаємо, 4 березня Зеленський повідомив, що у НАТО провели через систему закупівель 50 тонн палива для України.
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