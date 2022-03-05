UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Сенаторы США сегодня созвонятся с Зеленским, - CNN

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня проведет переговоры с американскими сенаторами. Встреча пройдет по видеосвязи в 16:30 по киевскому времени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNN.

По данным источников издания, сенаторы от Демократической и Республиканской партий получили приглашение принять участие в Zoom-встрече Зеленским. Она запланирована на субботу на 09:30 по восточному времени (16:30 по Киеву).

Как отметил один из собеседников издания, посольство Украины в Вашингтоне распространило приглашение на встречу с Зеленским среди сенаторов. Состав участников и темы переговоров не называются.

Напомним, 4 марта Зеленский сообщил, что в НАТО провели через систему закупок 50 тонн топлива для Украины.

Война России против Украины продолжается десятый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийКонгресс СШАВойна России против Украины