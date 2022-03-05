Сенаторы США сегодня созвонятся с Зеленским, - CNN

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня проведет переговоры с американскими сенаторами. Встреча пройдет по видеосвязи в 16:30 по киевскому времени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNN.

По данным источников издания, сенаторы от Демократической и Республиканской партий получили приглашение принять участие в Zoom-встрече Зеленским. Она запланирована на субботу на 09:30 по восточному времени (16:30 по Киеву). Как отметил один из собеседников издания, посольство Украины в Вашингтоне распространило приглашение на встречу с Зеленским среди сенаторов. Состав участников и темы переговоров не называются.