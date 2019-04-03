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У США змінили законопроект щодо санкцій проти Росії

Новини » Політика    03.04.2019 - 14:55
У США змінили законопроект щодо санкцій проти Росії
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Вже новий законопроект передбачає санкції для банківської, енергетичної та оборонної галузей

Група сенаторів США 3 квітня представлять Конгресу нову версію законопроекту про санкції США проти РФ через втручання у вибори. Про це повідомляють джерела Reuters.

Раніше в законопроекті були санкції у вигляді блокування активів в США і заборони на відкриття кореспондентських рахунків у США проти трьох або більше російських фінансових інститутів зі списку: "Ощадбанк", ВТБ, "Газпромбанк", "Зовнішекономбанк", "Россельхозбанк"; санкції у вигляді блокування активів в США проти двох або більше компаній зі списку: "Газпром", "Роснефть", "ЛУКОЙЛ". Також санкції у вигляді блокування активів в США будь-яких залізничних або гірничо-металургійних компаній, а також будь-якої аерокосмічної компанії і авіакомпанії, в якій уряду Росії належить хоча б 25%.

Вже новий законопроект також передбачає санкції для банківської, енергетичної та оборонної галузей, а також санкції за покупку держборгу країни, яка допустила втручання у вибори США. У новій версії, як і в попередній, говориться, що усі ці санкції будуть внесені тільки в тому випадку, якщо директор Національної розвідки США визнає, що Росія втрутилася в американські вибори. Для того, щоб прийняти рішення про те, чи мало місце втручання чи ні, встановлений строк у 30 днів після виборів.

Нагадаємо, сенатори допускають введення нових санкцій США проти РФ за підсумками розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера про втручання РФ у вибори США.

Відзначимо, представники Демократичної партії в Конгресі США висловили вимогу невідкладно опублікувати повний доповідь спеціального прокурора Роберта Мюллера про втручання Росії у вибори.

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