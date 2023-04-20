Сенаторы и конгрессмены США подали резолюцию, осуждающую похищение украинских детей

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Офис генпрокурора .

Генеральный прокурор Андрей Костин поблагодарил сенаторов Эми Клобушар и Линдси Грэм, а также конгрессменов Дона Бэкона и Джимми Панетта за подачу резолюции, осуждающей похищение украинских детей Россией.

Украина задокументировала уже более 19 тысяч случаев принудительной депортации детей. Первоочередной задачей государства является их возвращение домой. Уже удалось вернуть 361 ребенка.

Следующим шагом является привлечение к ответственности всех причастных к планированию, организации и реализации этой преступной стратегии, включая военно-политическое руководство России.

"Настоящая победа возможна только тогда, когда будут созданы международные механизмы, которые исключат возможность повторения этих преступлений. Я верю, что Украина и США разделяют эту цель. И также верю, что наше единство приведет нас к этой общей победе", - сказал Костин.

Напомним, Россия хочет "отправить на отдых" более 25 тысяч детей с оккупированных территорий Украины.

Кроме того, захватчики отправляют детей с оккупированных территорий в Крым на "военно-патриотическое воспитание".

К тому же журналисты провели расследование и установили, как подросток из Мариуполя оказался в семье российского омбудсмена.

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