ua ru
Чт, 20 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне отправляют детей с оккупированных территорий в Крым на "воспитание", - Маляр

Новина українською →
Крым, Четверг 20 апреля 2023 14:28
Россияне отправляют детей с оккупированных территорий в Крым на "воспитание", - Маляр Фото: заместитель министра обороны Анна Маляр (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Россияне отправляют молодежь с оккупированных территорий во временно захваченный Крым. Там они проводят так называемое "военно-патриотическое воспитание".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на замминистра обороны Анну Маляр в Telegram.

"На временно оккупированных территориях Украины оккупанты усиливают принудительное насаждение российской агрессивной идеологии. Особое внимание уделяется молодежи", - написала Маляр.

Она отметила, что в указанных лагерях предполагается проживание детей в спартанских условиях и проведение с ними интенсивных мероприятий так называемого "военно-патриотического воспитания" под руководством военнослужащих ВС РФ.

"Кроме того, российские оккупационные администрации угрожают родителям, которые отказываются отправлять своих детей в такие лагеря, тем что скоро всех школьников будут отправлять в указанные лагеря в принудительном порядке", - добавила Маляр.

Ранее мы писали о том, что РФ хочет "отправить на отдых" более 25 тысяч детей с оккупированных территорий Украины.

Также напомним, что россияне вывозят детей из оккупированных регионов в РФ на образовательные программы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Беженцы
NEWS
Почти 700 окупантов и 10 БПЛА: Генштаб обновил потери России в Украине
Почти 700 окупантов и 10 БПЛА: Генштаб обновил потери России в Украине
DAILY
Элла Либанова: В Украину вернется не меньше половины тех, кто бежал от войны
Катерина Гончароваруководитель РБК-Украина Travel Элла Либанова: В Украину вернется не меньше половины тех, кто бежал от войны