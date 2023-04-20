Как подросток из Мариуполя оказался в семье российского омбудсмена: расследование

Депортированный из Мариуполя подросток Филипп Головня стал одним из фигурантов российской пропаганды. Однако россияне умалчивают, каким образом парень попал в Москву и семью российской омбудсменки Марии Львовой-Беловой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование "Радио Свобода".

Известно, что 17-летнего Филиппа Головню весной прошлого года депортировали из оккупированного Мариуполя. Парень жил в семье опекунов Сергея и Ирины. Сергей - бывший муж матери Филиппа, которая умерла в 2017 году.

Установить контакт с Сергеем и Ириной не удалось. По словам родственников, они могут находиться в оккупированном Мариуполе.

Журналисты пообщались с соседкой семьи, учительницей подростка и братом Сергея. Все отметили, что семья почти не конфликтовала, парня опекали и воспитывали.

Семья проживала в Приморском районе Мариуполя по улице Зелинского в доме номер 30. Российские снаряды попали в дом в 20-х числах марта. Уже через несколько недель здание было непригодным для жизни, а люди прятались в подвале.

Детей удерживали в Донецке

Российские пропагандисты заявляют, что опекуны якобы выставили парня на улицу, однако расследование говорит о другом.

"В Донецк его вывезли российские МЧСники, когда он пришел в супермаркет "Метро". Там в то время раздавали гуманитарную помощь", - говорит учительница Филиппа.

Сам парень в интервью пропагандистам заявлял, что тоже жил некоторое время в Донецке. По данным расследования, его и других детей удерживали в так называемом "детском социальном центре Донецка". В конце мая Филиппа и по меньшей мере 30 украинских детей вывезли в пансионат "Поляны" Одинцовского района Московской области.

Как подросток попал к Львовой-Беловой

В пропагандистском фильме российская омбудсменка Мария Львова-Белова заявила, что встретила Филиппа в пансионате "Поляны".

"Я почувствовала, что это мой ребенок", - говорила на камеры Львова-Белова.

После этого россиянка незаконно усыновила подростка, а он стал десятым ребенком в семье российской омбудсменки. В сентябре прошлого года он получил паспорт РФ, конечно, этот процесс транслировали российские СМИ.

Сейчас, по словам Львовой-Беловой, Филипп живет в ее семье. Однако омбудсменка жалуется на поведение парня.

"Не могу сказать, что все проходит гладко и без труда. Трудно реагировать, когда твой ребенок бегает за младшими детьми и говорит: "Съем москаленок"", - сказала она на конференции 4 апреля.