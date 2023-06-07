Сенаторы США проведут секретные брифинги по искусственному интеллекту

Лидер большинства в Сенате Соединенных Штатов Чак Шумер заявил о проведении трех брифингов. Их цель – углубить понимание искусственного интеллекта сенаторами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Первый брифинг – это общий обзор технологии искусственного интеллекта, второй будет рассматривать, как Америке достичь лидерства в области ИИ, а третий брифинг, который засекретят, будет касаться вопросов обороны, разведки и возможных последствий.
"Искусственный интеллект уже меняет наш мир, и эксперты неоднократно говорили нам, что он будет оказывать глубокое влияние на все, от нашей национальной безопасности до наших классов и нашей рабочей силы, включая потенциальные значительные изменения в работе", - отметил Шумер.
Регулировка Искусственного интеллекта
"Крестный отец искусственного интеллекта" Джеффри Хинтон считает ИИ более актуальной проблемой, чем изменение климата. Он разделяет мнение о том, что искусственный интеллект может оказаться угрозой существованию человечества, однако приостанавливать исследование не стоит.
Генеральный директор компании OpenAI, создавшей ChatGPT (чат-бот с искусственным интеллектом), призвал Конгресс Соединенных Штатов регулировать искусственный интеллект.
Он отметил, что влияние ИИ на экономику, включая вероятность того, что эти технологии могут заменить некоторые рабочие места, может привести к массовым увольнениям.
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