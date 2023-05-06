Искусственный интеллект может быть опаснее глобального потепления, - разработчик ИИ

Искусственный интеллект может быть для человечества более насущной угрозой, чем изменение климата.

Об этом заявил разработчик ИИ Джеффри Хинтон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Джеффри Хинтон, которого называют "крестный отец искусственного интеллекта" считает изменение климата менее актуальной проблемой, чем ИИ. Он разделяет мнение о том, что искусственный интеллект может оказаться угрозой существованию человечества, однако не соглашается с тем, что следует приостановить исследование.

"Это абсолютно нереально. Я в лагере, который считает, что это экзистенциальный риск, и он достаточно близок к тому, что мы должны сейчас очень упорно работать и вкладывать много ресурсов, чтобы выяснить, что мы можем с этим поделать", - отметил Хинтон.

В Европейском Союзе комитет законодателей призвал президента США Джо Байдена созвать глобальный саммит по поводу будущего направления технологии с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен.

Комитет согласовал знаковый набор предложений, направленных на генеративный искусственный интеллект, который заставит такие компании, как OpenAI, раскрывать любой материал, защищенный авторским правом, используемым для обучения их моделям.