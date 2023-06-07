Сенатори США проведуть секретні брифінги щодо штучного інтелекту

Перший брифінг – це загальний огляд технології штучного інтелекту, другий розглядатиме, як Америці досягти лідерства в галузі ШІ, а третій брифінг, який буде засекреченим, стосуватиметься питань оборони, розвідки та можливих наслідків.

"Штучний інтелект вже змінює наш світ, і експерти неодноразово казали нам, що він матиме глибокий вплив на все, від нашої національної безпеки до наших класів і нашої робочої сили, включаючи потенційні значні зміни в роботі", - зазначив Шумер.

Регулювання Штучного інтелекту

"Хрещений батько штучного інтелекту" Джеффрі Хінтон вважає ШІ більш нагальною проблемою, ніж зміна клімату. Він поділяє думку про те, що штучний інтелект може виявитися загрозою існуванню людства, однак призупиняти дослідження не варто.

Генеральний директор компанії OpenAI, яка створила ChatGPT (чат-бот зі штучним інтелектом), закликав Конгрес Сполучених Штатів регулювати штучний інтелект.

Він зазначив, що вплив ШІ на економіку, включаючи ймовірність того, що ці технології можуть замінити деякі робочі місця, можть призвести до масових звільнень.