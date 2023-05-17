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Разработчик ChatGPT призвал Конгресс США регулировать искусственный интеллект

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Среда 17 мая 2023 03:48
Разработчик ChatGPT призвал Конгресс США регулировать искусственный интеллект Фото: Конгресс США призвали регулировать искусственный интеллект (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Генеральный директор компании OpenAI Сэм Альтман призвал законодателей США регулировать искусственный интеллект.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

16 мая, глава компании, создавшей чат-бот "ChatGPT" Сэм Альтман дал показания перед комитетом Сената о возможностях и недостатках новой технологии. Он предложил создать новое агентство для лицензирования компаний, занимающихся ИИ.

Альтман признал влияние искусственного интеллекта на экономику, включая вероятность того, что эти технологии могут заменить некоторые рабочие места, что приведет к увольнениям в определенных областях.

"Это повлияет на рабочие места. Мы стараемся это четко выразить", – отметил генеральный директор OpenAI.

Также он выразил обеспокоенность потенциальным влиянием на демократию и тем, как ИИ можно использовать для отправки целенаправленной дезинформации на выборах.

Сенатор Ричард Блюменталь отметил, что будущее, где доминирует ИИ, "не обязательно то будущее, которого мы хотим".

"Нам нужно максимизировать пользу над минусами. Сейчас у Конгресса есть выбор. У нас был такой же выбор, когда мы столкнулись с социальными сетями. Мы не смогли воспользоваться этим моментом", - отметил представитель конгресса.

Джеффри Хинтон, которого называют "крестный отец искусственного интеллекта", считает, что новая технология может представлять для человечества более насущную угрозу, чем изменение климата .

Напомним, Байден обсудил с руководителями Microsoft и Google риски искусственного интеллекта.

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Конгресс США Искусственный интеллект
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