ua en ru
Сб, 16 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обмен пленными Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

В Конгрессе США ставят под сомнение новое финансирование Украины и ждут действий от Европы

14:24 16.05.2026 Сб
2 мин
На какую помощь от команды Трампа все еще может рассчитывать Киев?
aimg Мария Науменко
В Конгрессе США ставят под сомнение новое финансирование Украины и ждут действий от Европы Фото: председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США Брайан Маст (Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США Брайан Маст заявил, что Конгресс вряд ли одобрит новый большой пакет финансовой помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Маста "Радио Свобода".

Читайте также: Несколько стран Европы не захотели делиться с Украиной ракетами к Patriot, - WP

"Я не верю, что вы увидите новый американский пакет безопасности помощи Украине - на 6 миллиардов долларов, 60 миллиардов или любую другую сумму", - заявил Маст.

По словам конгрессмена-республиканца, война России против Украины происходит "во дворе Европы", поэтому именно европейские государства должны взять на себя большую ответственность за поддержку Киева.

Маст также заявил, что администрация президента США Дональда Трампа придерживается "взвешенного" подхода к войне в Украине.

В то же время Вашингтон, по его словам, продолжит поддерживать Киев через передачу вооружения, разведданные и санкционное давление на Россию.

"Мы готовы быть посредниками мира. Европа должна защищать собственный двор", - сказал Маст.

В то же время американский конгрессмен поддержал идею новых санкций против России. Однако он подчеркнул, что ограничения не должны больше вредить союзникам США, чем самой РФ.

"Санкции должны наносить больше вреда нашим врагам и приносить больше пользы нам и нашим союзникам", - подчеркнул Маст.

Ранее в Палате представителей США собрали необходимые 218 подписей для рассмотрения законопроекта о новой помощи Украине в обход руководства республиканцев. Инициативу поддержал конгрессмен Кевин Кили, что позволило запустить процедуру голосования.

Документ, предложенный конгрессменом Грегори Миксом, предусматривает 1,3 млрд долларов помощи Украине в сфере безопасности, возможность выделения еще до 8 млрд долларов в формате займов, а также новые санкции против России. В то же время шансы на принятие пакета остаются невысокими из-за сопротивления республиканцев и позиции президента США Дональда Трампа.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Евросоюз Соединенные Штаты Америки Украина Конгресс США Поддержка Украины
Новости
В Украину вернули еще более 500 тел погибших
В Украину вернули еще более 500 тел погибших
Аналитика
"Я не готов к войне" – это отмазка. Приди, а мы научим": интервью с бойцом Шаманбата
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Я не готов к войне" – это отмазка. Приди, а мы научим": интервью с бойцом Шаманбата