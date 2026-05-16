В Конгрессе США ставят под сомнение новое финансирование Украины и ждут действий от Европы

Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США Брайан Маст заявил, что Конгресс вряд ли одобрит новый большой пакет финансовой помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Маста "Радио Свобода".

"Я не верю, что вы увидите новый американский пакет безопасности помощи Украине - на 6 миллиардов долларов, 60 миллиардов или любую другую сумму", - заявил Маст.

По словам конгрессмена-республиканца, война России против Украины происходит "во дворе Европы", поэтому именно европейские государства должны взять на себя большую ответственность за поддержку Киева.

Маст также заявил, что администрация президента США Дональда Трампа придерживается "взвешенного" подхода к войне в Украине.

В то же время Вашингтон, по его словам, продолжит поддерживать Киев через передачу вооружения, разведданные и санкционное давление на Россию.

"Мы готовы быть посредниками мира. Европа должна защищать собственный двор", - сказал Маст.

В то же время американский конгрессмен поддержал идею новых санкций против России. Однако он подчеркнул, что ограничения не должны больше вредить союзникам США, чем самой РФ.

"Санкции должны наносить больше вреда нашим врагам и приносить больше пользы нам и нашим союзникам", - подчеркнул Маст.