Сенаторы США хотят ввести санкции против Венгрии за блокировку помощи Украине, - FT

Идея внести законопроект возникла на фоне того, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал Украине кредит в размере 90 млрд евро.

Документ намерены внести уже на этой неделе. В случае принятия, закон "Блокировка Путина" обяжет президента США Дональда Трампа ввести санкции против чиновников правительства Венгрии, которые причастны к закупкам российской нефти и газа, и которые стремятся заблокировать помощь Украине.

Авторами законопроекта являются демократа Жанна Шахин и республиканец Том Тиллис - они сопредседатели группы наблюдателей НАТО в Сенате. Оба политика открыто высказывались по поводу сохраняющейся зависимости Европы от энергоносителей РФ.

Том Тиллис отметил, что США и их союзники должны оставаться едиными в поддержке Украины в перекрытии доходов, которые подпитывают войну главы Кремля Владимира Путина.

"Этот законопроект привлекает к ответственности высокопоставленных венгерских чиновников и одновременно предоставляет Венгрии четкий путь к восстановлению отношений со своими союзниками путем прекращения зависимости от российских энергоносителей и прекращения препятствования поддержке Украины", - добавил он.

В свою очередь Жанна Шахин раскритиковала вице-президента США Джей Ди Вэнса, который по информации в СМИ, планирует посетить Венгрию за несколько дней до парламентских выборов.

"Невероятно, что вице-президент Вэнс, по сообщениям, планирует посетить Венгрию, чтобы поддержать коррумпированное правительство, которое продолжает финансировать российскую военную машину", - сказала она.

Шахин добавила, что если США хотят положить конец войне в Украине, администрация Трампа должна применять одинаковые стандарты ко всем своим союзникам. Она подчеркнула, что никто, и особенно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - "не должен оставаться безнаказанным".

Также FT отметило, что в проекте закона Орбан напрямую не упоминается как объект санкций.

Помощник конгрессмена пояснил, что именно администрации Трампа предстоит определить, какие венгерские чиновники были причастны к задержке помощи Украины и сохранению зависимости Венгрии от российских энергоносителей.