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Сенаторы обеих партий призывают Байдена передать МУС доказательства о военных преступлениях РФ

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Суббота 25 марта 2023 02:19
Сенаторы обеих партий призывают Байдена передать МУС доказательства о военных преступлениях РФ Фото: сентаторы обеих партий призвали передать МКС доказательства военных преступлений РФ (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Двухпартийная группа сенаторов обратилась к президенту США Джо Байдену с призывом поддержать Международный уголовный суд и передать им доказательства военных преступлений, которые Россия совершила в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Они отметили, что поддержка международного расследования важна для того, чтобы Путин и его свита понимали, что "ответственность за их преступления приближается".

"Торжественная двухпартийная акция Конгресса по усилению поддержки МУС была осуществлена в сотрудничестве с вашей администрацией, чтобы сбалансировать все точки зрения на отношения США с МУС. Тем не менее, через несколько месяцев, когда МУС работает над возбуждением дел против российских чиновников, включая самого Путина, сообщается, что Соединенные Штаты еще не поделились ключевыми доказательствами, которые могли бы помочь в этом судебном преследовании", - говорится в письме.

Напомним, что недавно Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина .

Однако США заявили, что не станут передавать Международному уголовному суду доказательства военных преступлений в Украине.

Тем не менее, в США заявили, что "не сомневаются" в том, что РФ совершала подобные преступления.

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