Сенаторы обеих партий призывают Байдена передать МУС доказательства о военных преступлениях РФ

Двухпартийная группа сенаторов обратилась к президенту США Джо Байдену с призывом поддержать Международный уголовный суд и передать им доказательства военных преступлений, которые Россия совершила в Украине.

Они отметили, что поддержка международного расследования важна для того, чтобы Путин и его свита понимали, что "ответственность за их преступления приближается".

"Торжественная двухпартийная акция Конгресса по усилению поддержки МУС была осуществлена в сотрудничестве с вашей администрацией, чтобы сбалансировать все точки зрения на отношения США с МУС. Тем не менее, через несколько месяцев, когда МУС работает над возбуждением дел против российских чиновников, включая самого Путина, сообщается, что Соединенные Штаты еще не поделились ключевыми доказательствами, которые могли бы помочь в этом судебном преследовании", - говорится в письме.