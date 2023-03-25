Сенатори обох партій закликають Байдена передати МКС докази про військові злочини РФ
Двопартійна група сенаторів звернулась до президента США Джо Байдена з закликом підтримати Міжнародний кримінальний суд та передати їм докази військових злочинів, що Росія скоїла в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Вони зазначили, що підтримка міжнародного розслідування важлива для того, щоб Путін і його оточення розуміли, що "відповідальність за їх злочини наближається".
"Торічна двопартійна акція Конгресу з посилення підтримки МКС була здійснена у співпраці з вашою адміністрацією, щоб збалансувати всі точки зору на відносини США з МКС. Тим не менш, через кілька місяців, коли МКС працює над порушенням справ проти російських чиновників, включаючи самого Путіна, повідомляється, що Сполучені Штати ще не поділилися ключовими доказами, які б могли допомогти у цьому судовому переслідуванні", - йдеться у листі.
Нагадаємо, що нещодавно Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна.
Однак США заявили, що не стануть передавати Міжнародному кримінальному суду докази військових злочинів РФ в Україні.
Тим не менш, в США заявили, що "не сумніваються" у тому, що РФ скоювала такі злочини.
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