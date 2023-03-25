Сенатори обох партій закликають Байдена передати МКС докази про військові злочини РФ

Двопартійна група сенаторів звернулась до президента США Джо Байдена з закликом підтримати Міжнародний кримінальний суд та передати їм докази військових злочинів, що Росія скоїла в Україні.

Вони зазначили, що підтримка міжнародного розслідування важлива для того, щоб Путін і його оточення розуміли, що "відповідальність за їх злочини наближається".

"Торічна двопартійна акція Конгресу з посилення підтримки МКС була здійснена у співпраці з вашою адміністрацією, щоб збалансувати всі точки зору на відносини США з МКС. Тим не менш, через кілька місяців, коли МКС працює над порушенням справ проти російських чиновників, включаючи самого Путіна, повідомляється, що Сполучені Штати ще не поділилися ключовими доказами, які б могли допомогти у цьому судовому переслідуванні", - йдеться у листі.