В США заговорили о нехватке сил для защиты Израиля от Ирана

Главный генерал Соединенных Штатов в Европе приватно предупредил Пентагон, что ему не хватает военно-морских сил для продолжения защиты Израиля от баллистических ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание The Washington Post.

О чем идет речь в предупреждении

Генерал Алексус Гринкевич, командующий Европейским командованием США, направил письменное сообщение чиновникам Пентагона. Без еще одного эсминца ему придется выбрать защиту "родины" Соединенных Штатов вместо защиты Израиля.

Об этом сообщили чиновники, говорившие на условиях анонимности.

Чиновник Министерства обороны США заявил, что обращение Гринкевича согласовывается с предварительными обращениями в Пентагон от других высших военных генералов. Это происходит, когда командиры конкурируют за ограниченные ресурсы и оружие.

Почему флот истощен

Предупреждение прозвучало в нестабильный момент продолжающегося 5 месяцев конфликта. После провала мирных переговоров между Вашингтоном и Тегераном почти ежедневные атаки возобновились.

Особенно пострадал флот. Администрация Трампа приказала блокировать иранские порты в ответ на закрытие Тегераном Ормузского пролива. Это затормозило движение ближневосточной нефти и других товаров, что отразилось на мировой экономике.

Американские эсминцы в восточной части Средиземного моря годами защищали Израиль. Эти корабли, снабженные мощными радарами, сбивали ракеты, направленные на Израиль Ираном и хуситами в Йемене.

Европейское командование также должно держать силы готовыми к возможному вторжению России на территорию НАТО. Россия имеет ракеты, способные достичь материковой части США.

Сколько кораблей привлечено сейчас

ВМС США имеют пять эсминцев, разворачивающихся из порта в испанском Роте. Шестой ожидается там позже в этом году.

Из-за темпов войны накопились проблемы с техническим обслуживанием, что усложнило положение Гринкевича.

В пятницу в Средиземном море находились два эсминца – USS Paul Ignatius и USS Roosevelt. В Роти – USS Arleigh Burke, USS Bulkeley и USS Oscar Austin.

Ближе к Ирану, в Аравийском море, находилась армада из двух дополнительных судов. Еще один эсминец, USS Gonzalez, находится в Красном море, где хуситы пытаются помешать коммерческому судоходству.

Между тем, еще накануне посольства США на Ближнем Востоке призвали американских граждан учитывать риски безопасности в регионе.