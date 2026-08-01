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Посольства США на Ближнем Востоке призвали граждан быть готовыми к эвакуации из-за Ирана

16:53 01.08.2026 Сб
2 мин
Что известно о призыве посольств США к своим гражданам?
aimg Эдуард Ткач
Посольства США на Ближнем Востоке призвали граждан быть готовыми к эвакуации из-за Ирана Фото: США призывают граждан изменить свои планы по Ближнему Востоку (Getty Images)
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Посольства США в Израиле и других странах Ближнего Востока призывают своих граждан воздержаться от поездок в регион и быть готовыми к отъезду из-за "потенциальной непредвиденной эскалации" конфликта с Ираном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

"В связи с обострением напряженности на Ближнем Востоке ситуация в сфере безопасности остается сложной, и существует вероятность непредвиденной эскалации", - говорится в заявлении посольств.

Там подчеркнули, что иранский режим непредсказуем, о чем говорят его недавние решения атаковать страны Ближнего востока без предупреждения, а также расширения атак на страны, которые ранее не подвергались атакам (в качестве примера приводится Египет).

В связи с этим посольства США обратились к своим гражданам, которые находятся в регионе или планируют туда поехать, призвав их изменить свои планы.

"Американцам, находящимся в регионе, следует подумать об отъезде или быть готовыми к отъезду в случае эскалации конфликта. Американцам, которые за пределами Ближнего Востока, следует серьезно пересмотреть свои планы поездок в этот регион и транзитом через него", - сказано в заявлениях.

Также там добавили, что всем оем американцам, которые все же путешествуют на Ближний Восток, следует следить за информацией о работе аэропортов и авиакомпаний.

Резюмируя в посольствах подчеркнули, что их ведомства для визита обычных американских граждан и получения виз остаются открытыми.

Что предшествовало

Напомним, по данным СМИ, США и Израиль планируют совершить одну из самых масштабных компаний бомбардировок энергетической инфраструктуры Ирана.

Медиа сославшись на свои источники утверждают, что обстрел может произойти уже в эти выходные и длиться на протяжении нескольких дней. Цель - заставить Израиль капитулировать.

При этом пока неясно, будет ли это. Согласно CBS News, решение еще не принято, а The Wall Street Journal утверждает, что Трамп уже отдал приказ на удар.

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