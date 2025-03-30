Администрация Трампа массово уволила сотрудников Института мира США, - WP

Администрация президента Соединенных Штатов уволила большую часть сотрудников Института мира США. Перед этим был отстранен президент организации, чье место занял агент службы DOGE Илона Маска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post .

Сотрудники Института мира США (USIP) рассказали американской газете, что от 200 до 300 человек - то есть почти весь персонал штаб-квартиры института - были уволены.

По их словам, некоторым сотрудникам предложили выходное пособие и еще один месяц медицинского страхования в обмен на их подписи об отказе от права на подачу в суд.

Масштабные увольнения сотрудники USIP назвали "бойней в пятницу" (они получили уведомление об увольнении по электронной почте поздно вечером того дня).

Сокращение USIP

Такое сокращение USIP происходит в рамках усилий администрации президента Дональда Трампа сократить правительство и расходы. Занимается вопросом новосозданный Департамент эффективности правительства США (DOGE), который возглавляет Илон Маск.

Глава американского государства предоставил бизнесмену широкие полномочия сокращать федеральные расходы и увольнять десятки тысяч государственных служащих.

Такие действия в Штатах сейчас оспариваются по меньшей мере в 10 судебных делах.

Чем занимается Институт мира США

Институт, который финансируется Конгрессом США, имеет общий штат около 600 человек в офисах по всему миру.

Он активно участвует в переговорах по заключению мирных соглашений и помощи охваченным войной странам и регионам в осуществлении мирных соглашений и восстановлении, в частности на Филиппинах, в странах Африки к югу от Сахары и в Украине.

Иски от персонала USIP

Как пишет WP, руководящий состав USIP сначала пытался убедить представителей DOGE, что как зарегистрированная некоммерческая организация, ее персонал и программы запрещены для "кампании ликвидации" Маска.

В этом месяце Институт и члены его уволенного правления подали собственный иск, в котором были претензии к DOGE и его представителям, Трампу и членам его кабинета. В иске утверждается, что исполнительная ветвь власти не имела полномочий увольнять руководство и персонал USIP, поскольку он был создан законодательной ветвью власти, а также не мог завладеть частным зданием штаб-квартиры Института.

Доводы по делу запланированы на апрель, а слушания ожидаются ближе к концу месяца.

Федеральный судья осудил процесс, с помощью которого администрация перехватила контроль над USIP, но отклонил ходатайство истцов о временном ограничительном приказе.

Также WP пишет, что в субботу уволенные сотрудники штаба USIP уже обсуждали подачу коллективного иска.