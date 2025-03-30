Администрация Трампа массово уволила сотрудников Института мира США, - WP
Администрация президента Соединенных Штатов уволила большую часть сотрудников Института мира США. Перед этим был отстранен президент организации, чье место занял агент службы DOGE Илона Маска.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.
Сотрудники Института мира США (USIP) рассказали американской газете, что от 200 до 300 человек - то есть почти весь персонал штаб-квартиры института - были уволены.
По их словам, некоторым сотрудникам предложили выходное пособие и еще один месяц медицинского страхования в обмен на их подписи об отказе от права на подачу в суд.
Масштабные увольнения сотрудники USIP назвали "бойней в пятницу" (они получили уведомление об увольнении по электронной почте поздно вечером того дня).
Сокращение USIP
Такое сокращение USIP происходит в рамках усилий администрации президента Дональда Трампа сократить правительство и расходы. Занимается вопросом новосозданный Департамент эффективности правительства США (DOGE), который возглавляет Илон Маск.
Глава американского государства предоставил бизнесмену широкие полномочия сокращать федеральные расходы и увольнять десятки тысяч государственных служащих.
Такие действия в Штатах сейчас оспариваются по меньшей мере в 10 судебных делах.
Чем занимается Институт мира США
Институт, который финансируется Конгрессом США, имеет общий штат около 600 человек в офисах по всему миру.
Он активно участвует в переговорах по заключению мирных соглашений и помощи охваченным войной странам и регионам в осуществлении мирных соглашений и восстановлении, в частности на Филиппинах, в странах Африки к югу от Сахары и в Украине.
Иски от персонала USIP
Как пишет WP, руководящий состав USIP сначала пытался убедить представителей DOGE, что как зарегистрированная некоммерческая организация, ее персонал и программы запрещены для "кампании ликвидации" Маска.
В этом месяце Институт и члены его уволенного правления подали собственный иск, в котором были претензии к DOGE и его представителям, Трампу и членам его кабинета. В иске утверждается, что исполнительная ветвь власти не имела полномочий увольнять руководство и персонал USIP, поскольку он был создан законодательной ветвью власти, а также не мог завладеть частным зданием штаб-квартиры Института.
Доводы по делу запланированы на апрель, а слушания ожидаются ближе к концу месяца.
Федеральный судья осудил процесс, с помощью которого администрация перехватила контроль над USIP, но отклонил ходатайство истцов о временном ограничительном приказе.
Также WP пишет, что в субботу уволенные сотрудники штаба USIP уже обсуждали подачу коллективного иска.
Напомним, в феврале стало известно, что администрация Трампа уволила сотрудников Национальной администрации по ядерной безопасности (NNSA). Это агентство отвечает за управление ядерным запасом страны.
Недавно администрация Трампа подала апелляцию на возобновление на работе тысяч госслужащих, уволенных по программе сокращения штата федеральных чиновников.
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