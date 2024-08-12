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Сенатор США предложил пригласить американских пилотов F-16 воевать на стороне Украины

Фото: Линдси Грэм, сенатор США (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский, Юлия Акимова

Властям Соединенных Штатов Америки необходимо предложить пилотам F-16 на пенсии помочь Украине в войне против России.

Как передает корреспондент РБК-Украина, об этом во время визита в Киев заявил сенатор США Линдси Грэм.

По итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским Грэм заявил, что пилотов F-16 на пенсии, которые хотят воевать за свободу, может нанять Украина. 

"Они (украинцы - ред.) будут искать среди стран НАТО готовых пилотов, которые вышли на пенсию, чтобы помочь им, пока не научат своих пилотов", - рассказал он. 

По словам Грэма, таким образом Украина сможет воспользоваться переданными от союзников самолетами F-16 раньше, пока ее пилоты будут проходить обучение. 

"Мое сообщение таково: нам нужно быть полностью вовлеченными. Вот что я хочу увидеть в 2024 году: я собираюсь поднять этот вопрос. Я прошу президента Байдена (президента США Джо Байдена - ред.), прежде чем вы покинете должность, обеспечьте, чтобы это приглашение было выдано", - отметил Грэм. 

Проблема с пилотами

Напомним, Украина уже начала получать от союзников первые истребители F-16. Они, по информации западных СМИ, уже даже были задействованы для защиты украинского неба.

Но, как заявлял лидер фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия, партнеры пообещали Украине больше самолетов F-16, чем подготавливают пилотов и обслуживающий персонал.

В конце июля издание The Wall Street Journal писало, что США могут расширить обучение украинских пилотов на F-16. Для этого уже есть несколько вариантов.

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