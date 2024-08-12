Сенатор США запропонував запросити американських пілотів F-16 воювати на боці України

За підсумками переговорів з президентом України Володимиром Зеленським Грем заявив, що пілотів F-16 на пенсії, які хочуть воювати за свободу, може найняти Україна.

"Вони (українці - ред.) шукатимуть серед країн НАТО готових пілотів, які вийшли на пенсію, щоб допомогти їм, доки не навчать своїх пілотів", - розповів він.

За словами Грема, таким чином Україна зможе скористатися переданими від союзників літаками F-16 раніше, поки її пілоти проходитимуть навчання.

"Моє повідомлення таке: нам потрібно бути повністю залученими. Ось що я хочу побачити в 2024 році: я збираюся порушити це питання. Я прошу президента Байдена (президента США Джо Байдена - ред.), перш ніж ви залишите посаду, забезпечте, щоб це запрошення було видано", - зазначив Грем.