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Сенатор США запропонував запросити американських пілотів F-16 воювати на боці України

Фото: Ліндсі Грем, сенатор США (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський, Юлія Акимова

Владі Сполучених Штатів Америки необхідно запропонувати пілотам F-16 на пенсії допомогти Україні у війні проти Росії.

Як передає кореспондент РБК-Україна, про це під час візиту до Києва заявив сенатор США Ліндсі Грем.

За підсумками переговорів з президентом України Володимиром Зеленським Грем заявив, що пілотів F-16 на пенсії, які хочуть воювати за свободу, може найняти Україна.

"Вони (українці - ред.) шукатимуть серед країн НАТО готових пілотів, які вийшли на пенсію, щоб допомогти їм, доки не навчать своїх пілотів", - розповів він.

За словами Грема, таким чином Україна зможе скористатися переданими від союзників літаками F-16 раніше, поки її пілоти проходитимуть навчання.

"Моє повідомлення таке: нам потрібно бути повністю залученими. Ось що я хочу побачити в 2024 році: я збираюся порушити це питання. Я прошу президента Байдена (президента США Джо Байдена - ред.), перш ніж ви залишите посаду, забезпечте, щоб це запрошення було видано", - зазначив Грем.

Проблема з пілотами

Нагадаємо, Україна вже почала одержувати від союзників перші винищувачі F-16. Вони, за інформацією західних ЗМІ, вже навіть були задіяні для захисту українського неба.

Але, як заявляв лідер фракції "Слуга народу" у Раді Давид Арахамія, партнери пообіцяли Україні більше літаків F-16, ніж готують пілотів та обслуговуючий персонал.

Наприкінці липня видання The Wall Street Journal писало, що США можуть розширити навчання українських пілотів на F-16. Для цього є кілька варіантів.

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