Сенатор США предложил три шага для сдерживания Путина от повторного вторжения
Американский сенатор Линдси Грэм считает, что для сдерживания России от повторного вторжения Украины нужно реализовать три шага. Один из них касается членства Украины в НАТО.
Как передает РБК-Украина, об этом сенатор-республиканец заявил в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.
Грэм отметил, что в 2014 году Запад ошибся, когда Россия начала свое вторжение в Украину. Тогда, по его мнению, было необходимо:
- интегрировать экономики западных стран с Украиной, чтобы дать ей надежду и создать сдерживающий фактор, чтобы вторжение не повторилось;
- укрепить украинскую армию, чтобы сделать вторжение для россиян более сложным;
- предупредить Путина о последствиях в случае повторного вторжения.
"Уроки усвоены. Не беспокойтесь о том, чтобы спровоцировать Путина. Беспокойтесь о том, как остановить Путина", - подчеркнул сенатор.
Теперь, по его словам, для того, чтобы избежать повторного нападения России на Украину, он предлагает реализовать три шага:
Соглашение о партнерстве между Украиной и США
По словам Грэма, соглашение о полезных ископаемых между Украиной и США - это настоящий прорыв, поскольку теперь президент США Дональд Трамп может говорить американцам, что Украина - "не бремя, - а выгода".
"Если это соглашение о полезных ископаемых состоится, это станет кошмаром для Путина, ведь теперь у нас будет что защищать", - добавил сенатор.
Вооружение Украины
Сенатор подчеркнул, что Украине нужно больше западного оружия, в том числе истребителей F-16, которые можно приобрести для украинцев.
"Мы будем глупы, если в ближайшее десятилетие не создадим самую смертоносную украинскую армию в качестве средства сдерживания", - добавил он.
Членство в НАТО
Грэм подчеркнул, что он полностью поддерживает вступление Украины в НАТО, но это решение принимают члены Альянса. И пока маловероятно, что евроатлантическая интеграция Украины возможна.
"Но вот что, на мой взгляд, мы могли бы сделать. Если вы когда-нибудь снова сделаете это, Путин, если вы когда-нибудь снова совершите военное вторжение в Украину, это приведет к автоматическому принятию Украины в НАТО. Мы должны были сделать это в 2014 году. Сколько из вас считают, что если бы это было сделано в 2014 году, Путин бы не вторгся? Я не думаю, что он бы вторгся", - уточнил сенатор.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что если Украину не захотят принимать в НАТО, ей придется "построить НАТО на своей территории".
В частности, это предусматривает удвоение количества украинских боевых бригад. Тогда у Украины будет столько же бригад, сколько у России.
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