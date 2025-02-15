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Сенатор США запропонував три кроки для стримування Путіна від повторного вторгнення

Мюнхен, Субота 15 лютого 2025 14:39
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Сенатор США запропонував три кроки для стримування Путіна від повторного вторгнення Фото: Ліндсі Грем, американський сенатор (MSC/Daniel Kopatsch)
Автор: Іван Носальський

Американський сенатор Ліндсі Грем вважає, що для стримування Росії від повторного вторгнення України потрібно реалізувати три кроки. Один із них стосується членства України в НАТО.

Як передає РБК-Україна, про це сенатор-республіканець заявив під час Мюнхенської конференції з безпеки.

Грем зазначив, що 2014 року Захід помилився, коли Росія почала своє вторгнення в Україну. Тоді, на його думку, було необхідно:

  • інтегрувати економіки західних країн з Україною, щоб дати їй надію і створити стримувальний фактор, щоб вторгнення не повторилося;
  • зміцнити українську армію, щоб зробити вторгнення для росіян складнішим;
  • попередити Путіна про наслідки в разі повторного вторгнення.

"Уроки засвоєні. Не турбуйтеся про те, щоб спровокувати Путіна. Турбуйтеся про те, як зупинити Путіна", - наголосив сенатор.

Тепер, за його словами, для того, щоб уникнути повторного нападу Росії на Україну, він пропонує реалізувати три кроки:

Угода про партнерство між Україною та США

За словами Грема, угода про корисні копалини між Україною та США - це справжній прорив, оскільки тепер президент США Дональд Трамп може казати американцям, що Україна - "не тягар, - а вигода".

"Якщо ця угода про корисні копалини відбудеться, це стане кошмаром для Путіна, адже тепер у нас буде що захищати", - додав сенатор.

Озброєння України

Сенатор наголосив, що Україні потрібно більше західної зброї, зокрема винищувачів F-16, які можна придбати для українців.

"Ми будемо нерозумними, якщо в найближче десятиліття не створимо найсмертоноснішу українську армію як засіб стримування", - додав він.

Членство в НАТО

Грем підкреслив, що він повністю підтримує вступ України до НАТО, але це рішення ухвалюють члени Альянсу. І поки малоймовірно, що євроатлантична інтеграція України можлива.

"Але ось що, на мій погляд, ми могли б зробити. Якщо ви коли-небудь знову зробите це, Путіне, якщо ви коли-небудь знову здійсните військове вторгнення в Україну, це призведе до автоматичного прийняття України в НАТО. Ми повинні були зробити це у 2014 році. Скільки з вас вважають, що якби це було зроблено у 2014 році, Путін би не вторгся? Я не думаю, що він би вторгся", - уточнив сенатор.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський наголошував, що якщо Україну не захочуть приймати в НАТО, їй доведеться "побудувати НАТО на своїй території".

Зокрема, це передбачає подвоєння кількості українських бойових бригад. Тоді в України буде стільки ж бригад, скільки в Росії.

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