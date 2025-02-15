Сенатор США запропонував три кроки для стримування Путіна від повторного вторгнення
Американський сенатор Ліндсі Грем вважає, що для стримування Росії від повторного вторгнення України потрібно реалізувати три кроки. Один із них стосується членства України в НАТО.
Як передає РБК-Україна, про це сенатор-республіканець заявив під час Мюнхенської конференції з безпеки.
Грем зазначив, що 2014 року Захід помилився, коли Росія почала своє вторгнення в Україну. Тоді, на його думку, було необхідно:
- інтегрувати економіки західних країн з Україною, щоб дати їй надію і створити стримувальний фактор, щоб вторгнення не повторилося;
- зміцнити українську армію, щоб зробити вторгнення для росіян складнішим;
- попередити Путіна про наслідки в разі повторного вторгнення.
"Уроки засвоєні. Не турбуйтеся про те, щоб спровокувати Путіна. Турбуйтеся про те, як зупинити Путіна", - наголосив сенатор.
Тепер, за його словами, для того, щоб уникнути повторного нападу Росії на Україну, він пропонує реалізувати три кроки:
Угода про партнерство між Україною та США
За словами Грема, угода про корисні копалини між Україною та США - це справжній прорив, оскільки тепер президент США Дональд Трамп може казати американцям, що Україна - "не тягар, - а вигода".
"Якщо ця угода про корисні копалини відбудеться, це стане кошмаром для Путіна, адже тепер у нас буде що захищати", - додав сенатор.
Озброєння України
Сенатор наголосив, що Україні потрібно більше західної зброї, зокрема винищувачів F-16, які можна придбати для українців.
"Ми будемо нерозумними, якщо в найближче десятиліття не створимо найсмертоноснішу українську армію як засіб стримування", - додав він.
Членство в НАТО
Грем підкреслив, що він повністю підтримує вступ України до НАТО, але це рішення ухвалюють члени Альянсу. І поки малоймовірно, що євроатлантична інтеграція України можлива.
"Але ось що, на мій погляд, ми могли б зробити. Якщо ви коли-небудь знову зробите це, Путіне, якщо ви коли-небудь знову здійсните військове вторгнення в Україну, це призведе до автоматичного прийняття України в НАТО. Ми повинні були зробити це у 2014 році. Скільки з вас вважають, що якби це було зроблено у 2014 році, Путін би не вторгся? Я не думаю, що він би вторгся", - уточнив сенатор.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський наголошував, що якщо Україну не захочуть приймати в НАТО, їй доведеться "побудувати НАТО на своїй території".
Зокрема, це передбачає подвоєння кількості українських бойових бригад. Тоді в України буде стільки ж бригад, скільки в Росії.
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