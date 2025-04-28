Надо дать понять Путину - США готовы превратить его и РФ в "корм для рыб", - сенатор

Сенатор Джон Кеннеди призвал к усилению давления на Россию, заявив, что США готовы сделать страну "пищей для рыб". Он подчеркнул, что Кремль не сдержал обещаний.

Об этом заявил сенатор-республиканец Джон Кеннеди, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир Fox News Sunday .

В контексте продолжающейся войны России против Украины Кеннеди выразил жесткую критику в адрес российского диктатора Владимира Путина и его действий в отношении США и Украины.

По словам Кеннеди, Путин нарушил все обещания, которые он давал бывшему президенту Дональду Трампу, и сейчас пытается сохранить всю территорию, которую захватил во время агрессии.

"Он отказался от всех обещаний, которые дал президенту Трампу. Его последнее предложение - это, ну, ничего. Он хочет сохранить всю захваченную территорию", - заявил сенатор Кеннеди.

Кеннеди также подчеркнул, что Путин хочет ограничить возможность Украины вступить в НАТО и стремится, чтобы США и Европа прекратили поддержку Украины.

Кеннеди беспощадно критиковал Путина за то, что он не уважал Трампа и не признавал его лидерства, заявив, что "мы готовы превратить его и его страну в пищу для рыб".

Сенатор подчеркнул важность четкого ответа на действия Кремля для восстановления стабильности в Украине и международной безопасности.

В свою очередь, президент Трамп потребовал от Путина прекратить удары по Киеву и заявил, что его не устраивает продолжение атак на Украину.

Кеннеди считает, что для прекращения войны Россия должна понести серьезную ответственность, и настаивает на том, что Европа также должна взять на себя большую часть финансовой ответственности.

"Мы должны дать Путину понять, что есть цена, которую нужно заплатить за то, что он обманывает нашего президента", - отметил Кеннеди, подчеркивая необходимость давления на Кремль.