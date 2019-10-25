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Сенатор США вніс резолюцію проти імпічменту Трампа

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Резолюція закликає Палату представників проголосувати за початок офіційного розслідування щодо Трампа

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем вніс до Сенату резолюцію із засудженням розпочатої Конгресом процедури імпічменту президента Дональда Трампа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Business Insider.

За його словами, на початку процедури були упущені важливі кроки, які на даний момент роблять імпічмент небезпечним і порушують законодавчі норми США. Одним з таких факторів Грем назвав ту обставину, що республіканцям у Конгресі обмежений доступ до цього процесу.

Сенатор вважає, що така поведінка виключає детальний і уважний підхід до питання імпічменту. Також Грем заявив, що все відбувається незаконно, в стані секретності і становить загрозу інституту президентства в Штатах.

Резолюція, опублікована на сайті юридичного комітету Сенату, закликає Палату представників проголосувати за початок офіційного розслідування і надати американському лідерові "конституційні гарантії".

У тексті документа наголошується, що нижня палата американського Конгресу в порушення всіх прецедентів та традицій" процедури імпічменту відмовляє Трампу в "принципах справедливості", право на які має кожен громадянин США.

Автор резолюції також закликає наділити представників Республіканської партії рівними з демократами повноваженнями викликати свідків.

Нагадаємо, 23 жовтня конгресмени-республіканці зірвали виступ чиновниці Пентагону Лори Купер, яка повинна була дати свідчення трьом комітетам Палати представників у справі про імпічмент президента США Дональда Трампа.

Голова дипломатичної місії США в Україні Вільям Тейлор дав свідчення у Конгресі США. Він розповів конгресменам, що адміністрація Трампа поставила умовою підтримки України публічне оголошення президента Володимира Зеленського про розслідування щодо компанії Burisma, в якій працював син колишнього віце-президента США Джо Байдена.

Як відомо, Трампу оголосили про початок імпічменту через телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Демократи звинувачують Трампа в тиску на українського президента для розслідування діяльності газової компанії Burisma в Україні, до ради директорів якої входив Хантер Байден.

РБК-Україна повідомляло, що тимчасово повірений США в Україні Вільям Тейлор дав свідчення у Конгресі США. Він розповів конгресменам, що адміністрація Трампа поставила умовою підтримки України публічне оголошення президента Зеленського про розслідування щодо компанії Burisma.

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