Сенатор США требует разворачивать танкеры с российским дизелем

Блюменталь призвал судоходные компании

Сенатор отметил, что его послание предназначено судоходным компаниям, чьи танкеры перевозят нелегальное российское дизельное топливо в порты США.

"Измените курс, пока есть время", - говорит он.

Блюменталь заявил, что танкер Agioi Fanendes перевозит почти 40 тысяч тонн российского дизельного топлива в США и призвал судоходную компанию развернуть судно.

Сенатор опубликовал письмо для управляющего директора греческой компании Eastern Mediterranean Maritime Limited (EASTMED) Атанасиоса Мартиноса.

По словам сенатора, танкер под флагом Мальты вышел из российского порта 22 октября. По состоянию на 24 октября заявленным пунктом назначения судна являлся порт Нью-Йорка и Нью-Джерси, а прибытие ожидается 7 ноября.

Блюменталь потребовал от EASTMED до 31 октября.

продавца,

покупателя,

фрахтовщика,

страховщика,

оператора терминала,

ответственного за дальнейшее распределение горючего.

Сенатор также спросил, получала ли компания какие-либо указания от Министерства финансов США или других федеральных ведомств.

Какие основания

Блюменталь утверждает, что разгрузка российского дизельного горючего в США будет нарушать законодательство страны. Он сослался на принятый в 2022 году закон Ending Importation of Russian Oil Act.

Этот закон запрещает импорт в США российских товаров, включая дизельное топливо.

Сенатор также упомянул выданную Министерством финансов США генеральную лицензию № 135 по операциям с экспортом российского дизеля. Он заявил, что такая лицензия не может отменить установленный законом запрет.

"Президент, возможно, выдал лицензию для содействия этой операции, но только Конгресс может сделать ее юридически действующей", - говорится в письме.

Блюменталь призывает судоходные компании, танкерами перевозящие российский дизель в порты США, развернуть суда. Поскольку никакая лицензия не освободит их от юридической и моральной ответственности.

"Развернитесь, пока еще есть время. Если вы доставите дизель, вы нарушите вполне однозначный закон, принятый в 2022 году, запрещающий импорт российского горючего. Ни один президент не может единолично отменить закон", - заявил сенатор.