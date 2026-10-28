Сенатор США вимагає розвертати танкери з російським дизелем

Блюменталь закликав судноплавні компанії

Сенатор зазначив, що його послання призначене судноплавним компаніям, чиї танкери перевозять нелегальне російське дизельне паливо до портів США.

"Змініть курс, поки ще є час", - каже він.

Так, Блюменталь заявив, що танкер Agioi Fanendes перевозить майже 40 тисяч тонн російського дизельного пального до США та закликав судноплавну компанію розвернути судно.

Сенатор опублікував лист на адресу керуючого директора грецької компанії Eastern Mediterranean Maritime Limited (EASTMED) Атанасіоса Мартіноса.

За словами сенатора, танкер під прапором Мальти вийшов із російського порту 22 жовтня. Станом на 24 жовтня заявленим пунктом призначення судна був порт Нью-Йорка і Нью-Джерсі, а прибуття очікується 7 листопада.

Блюменталь зажадав від EASTMED до 31 жовтня назвати:

продавця,

покупця,

фрахтувальника,

страховика,

оператора термінала,

відповідального за подальший розподіл пального.

Сенатор також запитав, чи отримувала компанія будь-які вказівки від Міністерства фінансів США або інших федеральних відомств.

Які підстави

Блюменталь стверджує, що розвантаження російського дизельного пального у США порушуватиме законодавство країни. Він послався на ухвалений у 2022 році закон Ending Importation of Russian Oil Act.

Цей закон забороняє імпорт до США російських товарів, включно з дизельним пальним.

Сенатор також згадав видану Міністерством фінансів США генеральну ліцензію № 135 щодо операцій з експортом російського дизеля. Він заявив, що така ліцензія не може скасувати встановлену законом заборону.

"Президент, можливо, видав ліцензію для сприяння цій операції, але лише Конгрес може зробити її юридично чинною", – йдеться у листі.

Блюменталь закликає судноплавні компанії, що танкерами перевозять російський дизель до портів США, розвернути судна. Бо жодна ліцензія не звільнить їх від юридичної та моральної відповідальності.

"Розверніться, поки ще є час. Якщо ви доставите дизель, ви порушите цілком однозначний закон, ухвалений у 2022 році, який забороняє імпорт російського пального. Жоден президент не може одноосібно скасувати закон", - заявив сенатор.