Сенатор США: у Украины есть потенциал стать самым сильным союзником в НАТО

По его словам, Украина показывает, каким будет будущее современной войны. И сейчас странам Запада необходимо предоставить украинским защитникам гибкость, которая необходима для победы.

"Мы не можем позволить Украине воевать с завязанными руками, предоставляя им оружие, а затем запрещая использовать его так, как нужно для победы. И мир смотрит. С самого начала. Мир наблюдает за Украиной, но также и за Соединенными Штатами. Китай смотрит. Иран смотрит. Все наши авторитарные враги", - отметил сенатор.

Он напомнил, что в Украине есть залежи редких минералов, это касается не только лития, но и титановых руд. Сейчас в этом вопросе есть зависимость от Китая и других стран.

"Давайте воспользуемся ресурсами Украины. У Украины есть потенциал стать экономической силой, а также военной мощью. У Украины есть потенциал стать нашим самым сильным союзником в НАТО, и именно поэтому мы должны предоставить ей путь вперед и, надеюсь, приглашение от НАТО”, - добавил Блументаль.