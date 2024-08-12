Сенатор США: Україна має потенціал стати найсильнішим союзником в НАТО

За його словами, Україна показує, яким буде майбутнє сучасної війни. І зараз країнам Заходу необхідно надати українським захисникам гнучкість, яка потрібна для перемоги.

"Ми не можемо дозволити Україні воювати із зав'язаними руками, надаючи їм зброю, а потім забороняючи використовувати її так, як потрібно для перемоги. І світ дивиться. Із самого початку. Світ спостерігає за Україною, але також і за Сполученими Штатами. Китай дивиться. Іран дивиться. Усі наші авторитарні вороги", - зазначив сенатор.

Він нагадав, що в Україні є поклади рідкісних мінералів, це стосується не лише літію, а й титанових руд. Нині у цьому питанні є залежність від Китаю та інших країн.

"Давайте скористаємося ресурсами України. Україна має потенціал стати економічною силою, а також військовою потужністю. Україна має потенціал стати нашим найсильнішим союзником у НАТО, і саме тому ми повинні надати їй шлях вперед і, сподіваюся, запрошення від НАТО”, - додав Блументаль.