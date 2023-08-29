Сенатор США Грэм призвал партнеров Украины помочь провести выборы в 2024 году

Американский парламентарий отметил, что проведение демократических выборов в военное время будет рассматриваться как смелое и важное решение президента Зеленского и народа Украины.

"Я не могу придумать лучшего символа для Украины, чем проведение свободных и честных выборов во время войны. Выборы будут рассматриваться не только как акт неповиновения российскому вторжению, но и поддержка демократии и свободы", - написал Грэм.

Он добавил, что понимает, что украинский парламент должен внести изменения в законодательство и условия безопасности для проведения выборов будут сложными.

"Я не могу придумать лучшей инвестиции для стабильности Европы, чем помощь Украине выжить как независимой, самоуправляющейся демократии, основанной на верховенстве права. Я бы призвал всех союзников Украины помочь оказать финансовую и техническую помощь для поддержки этих усилий", - заявил сенатор.

Выборы в Украине в 2024 году

29 октября в Украине должны были б состояться парламентские выборы, однако во время действия военного положения такая возможность запрещена законом. Также, уже в 2024 году в Украине должны состояться президентские выборы. Они запланированы на конец марта.

Линдси Грэм 24 августа заявил, что в Украине в 2024 году должны состояться выборы, несмотря на введенное военное положение.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что готов провести выборы, если союзники окажут Украине соответствующую помощь. В частности, речь идет о 5 млрд и о западных наблюдателях, в том числе и в окопах.