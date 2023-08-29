Сенатор США Грем закликав партнерів України допомогти провести вибори у 2024 році

Американський парламентар зазначив, що проведення демократичних виборів у воєнний час розглядатиметься як сміливе та значуще рішення президента Зеленського та народу України.

"Я не можу придумати кращого символу для України, ніж проведення вільних і чесних виборів під час війни. Вибори розглядатимуться не лише як акт непокори російському вторгненню, але й як підтримка демократії та свободи", - написав Грем.

Він додав, що розуміє, що український парламент має внести зміни до законодавства, та що умови безпеки для проведення виборів будуть складними.

"Я не можу придумати кращої інвестиції для стабільності Європи, ніж допомога Україні вижити як незалежній, самоврядній демократії, заснованій на верховенстві права. Я б закликав усіх союзників України допомогти надати фінансову та технічну допомогу для підтримки цих зусиль", - заявив сенатор.

Вибори в Україні у 2024 році

29 жовтня в Україні мали б відбутися парламентські вибори, однак під час дії військового стану така можливість заборонена законом. Також, уже в 2024 році в Україні мають відбутися президентські вибори. Вони заплановані на кінець березня.

Ліндсі Грем 24 серпня заявив, що в Україні у 2024 році мають відбутися вибори, незважаючи на введений воєнний стан.

Президент Володимир Зеленський розповів, що готовий провести вибори, якщо союзники нададуть Україні відповідну допомогу. Зокрема, йдеться про 5 млрд, та про західних спостерігачів у тому числі й в окопах.