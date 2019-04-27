Байден випереджає Трампа у першому опитуванні

Фото: Джо Байден (facebook.com)

Байден випереджає Трампа на 6%

Колишній віце-президент США Джо Байден, що у четвер оголосив про свою участь у виборах президента у 2020 році, випереджає теперішнього президента США Дональда Трампа на 6%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування The Hill.

Повідомляється, що серед опитаних 43% респондентів заявили, що оберуть президентом Байдена, у той час як свою підтримку Трампа виявили 37% опитуваних.

Ще 15% заявили, що вони поки не визначились зі своїм вибором, а ще 5% заявили, що будуть голосувати за іншого кандидата.

Також видання повідомляє, що соціологічна похибка опитування становить 3,1%.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Байден оголосив про намір брати участь у виборах президента США. Екс-віце-президент США заявив, що основні цінності нації - становище у світі, демократія, все, що зробило Америку Америкою поставлено на карту, тому він вирішив висунути свою кандидатуру на посаду президента Сполучених Штатів

У той же час діючий президент США Дональд Трамп привітав заяву колишнього віце-президента Джо Байдена вступити в боротьбу за пост президента напередодні виборів 2020 року.