ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Байден випереджає Трампа у першому опитуванні

Новини » Політика    27.04.2019 - 16:48
Байден випереджає Трампа у першому опитуванні
Фото: Джо Байден (facebook.com)

Байден випереджає Трампа на 6%

Колишній віце-президент США Джо Байден, що у четвер оголосив про свою участь у виборах президента у 2020 році, випереджає теперішнього президента США Дональда Трампа на 6%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування The Hill.

Повідомляється, що серед опитаних 43% респондентів заявили, що оберуть президентом Байдена, у той час як свою підтримку Трампа виявили 37% опитуваних.

Ще 15% заявили, що вони поки не визначились зі своїм вибором, а ще 5% заявили, що будуть голосувати за іншого кандидата.

Також видання повідомляє, що соціологічна похибка опитування становить 3,1%.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Байден оголосив про намір брати участь у виборах президента США. Екс-віце-президент США заявив, що основні цінності нації - становище у світі, демократія, все, що зробило Америку Америкою поставлено на карту, тому він вирішив висунути свою кандидатуру на посаду президента Сполучених Штатів

У той же час діючий президент США Дональд Трамп привітав заяву колишнього віце-президента Джо Байдена вступити в боротьбу за пост президента напередодні виборів 2020 року.

Трамп заявив про необхідність США і РФ позбутися ядерної зброї У Трампа готуються укласти ядерний договір з Росією і Китаєм, - WP
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України Джозеф БайденопросДональд Трамп
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся