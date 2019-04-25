ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Байден оголосив про намір брати участь у виборах президента США

Новини » Політика    25.04.2019 - 13:37
Байден оголосив про намір брати участь у виборах президента США
Фото: Джо Байден (facebook.com)

Вибори президента США відбудуться в 2020 році

Екс-віце-президент США Джо Байден оголосив про намір брати участь у виборах президента Сполучених Штатів Америки в 2020 році. Про це він написав у своєму Twitter.

Опитування Монмутського університету, показало, що Байден лідирує у списку кандидатів-демократів. Його готові підтримати 27 відсотків виборців-демократів по всій країні, що на 7 відсоткових пунктів більше, ніж у сенатора від Вермонта Берні Сандерс.

"Основні цінності цієї нації - наше становище у світі, наша демократія, все, що зробило Америку Америкою поставлено на карту. Ось чому сьогодні я оголошую, що висуваю свою кандидатуру на посаду президента Сполучених Штатів", - написав він.

Раніше повідомлялось, що колишній сенатор, який потім вісім років обіймав посаду віце-президента за президента-демократа Барака Обаму, 76-річний Байден приєднається до групи з майже 20 інших кандидатів, які хочуть кинути виклик республіканському президенту Дональду Трампу. Байден безуспішно балотувався на пост президента в 1988 і 2008 роках.

Нагадаємо, колишній віце-президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден офіційно оголосить про свою участь у виборах президента США 2020 року у середу, 25 квітня, у відеозверненні.

Байден оголосить про участь у виборах президента США 25 квітня, - AP Байден невдовзі оголосить про участь у виборах президента США
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України Джозеф Байден
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся