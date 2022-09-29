В Сенате США сделали заявление касательно современных танков для Украины

В ближайшие дни могут быть приняты важные шаги, которые позволят обеспечить украинскую армию более современными танками.

Об этом заявил сенатор Линдси Грэм, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеобрифинг .

"Я надеюсь, что в ближайшие дни мы сможем что-то сделать, чтобы обеспечить украинские силы обороны более современными танками", - заявил Грэм.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что, если США решатся передать Вооруженным силам Украины танки, их примеру последуют и европейские страны.

Как сообщалось ранее, США могут предоставить Украине современные танки, однако для этого ВСУ нужно продемонстрировать способность использовать их.

Кроме того, канцер Олаф Шольц отметил, что Германия не отправляет танки Украине, поскольку опасается эскалации конфликта между Россией и НАТО.

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