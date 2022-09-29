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У Сенаті США зробили заяву щодо сучасних танків для України

Фото: у США зробили заяву щодо сучасних танків для України (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Найближчими днями можуть бути вжиті важливі кроки, які дозволять забезпечити українську армію більш сучасними танками.

Про це заявив сенатор Ліндсі Грем, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеобрифінг .

"Я сподіваюся, що найближчими днями ми зможемо щось зробити, щоб забезпечити українські сили оборони сучаснішими танками", - заявив Грем.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що, якщо США наважаться передати Збройним силам України танки, їх приклад наслідуватимуть і європейські країни.

Як повідомлялося раніше, США можуть надати Україні сучасні танки, однак для цього ЗСУ потрібно продемонструвати здатність використовувати їх.

Крім того, канцер Олаф Шольц зазначив, що Німеччина не відправляє танки Україні, оскільки побоюється ескалації конфлікту між Росією та НАТО.

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