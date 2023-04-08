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В США "слили" новые секретные документы об Украине, Китае и Ближнем Востоке, - NYT

Новина українською →
Суббота 08 апреля 2023 01:57
В США "слили" новые секретные документы об Украине, Китае и Ближнем Востоке, - NYT Фото: в США слили новые секретные документы об Украине, Китае и Ближнем Востоке (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В социальных сетях обнаружена новая партия секретных документов, которые описывают принципы национальной безопасности США. Документы касаются войны в Украине, Китая и Ближнего Востока.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Сообщается, что второй за несколько дней крупный "слив" вызвал беспокойство в Пентагоне и придал смятение ситуации, которая застала администрацию Байдена врасплох.

Аналитики считают, что масштаб утечки — было получено более 100 документов — вместе с конфиденциальностью самих документов может нанести огромный ущерб национальной безопасности США.

Мик Малрой, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона, заявил, что утечка секретных документов представляет собой значительную брешь в системе безопасности, которая может помешать военному планированию Украины.

По данным издания, один из чиновников заявил, что документы, вероятно, поступили не от украинской стороны, поскольку у них не было доступа к конкретным планам, которые имеют маркировку офисов Объединенного штаба Пентагона.

Второй чиновник сказал, что определить то, как произошла утечка документов, станет возможной после того, как будет определено, кто из чиновников имел к ним доступ.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в соцсетях появились засекреченные военные документы, подробно описывающие планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным контрнаступлением.

Детальнее об утечке документов можно прочитать в материале РБК-Украина - "Подметное письмо. Была ли на самом деле в США "утечка о планах ВСУ": что говорят эксперты".

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