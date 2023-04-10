Пентагон об "утечке документов": представляет серьезный риск для нацбезопасности США

Недавняя "утечка документов", в которых якобы могла содержаться секретная информация об Украине, представляет серьезный риск для национальной безопасности США.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg , об этом заявил помощник главы Пентагона Крис Мигер.

"Это очень засекреченные секретные материалы, которые люди в Министерстве обороны и, безусловно, в других органах власти США используют для своей работы", - отметил представитель Минобороны США.

Он подчеркнул, что в результате "слива" была обнародована "чрезвычайно секретная, засекреченная" информация, которая представляет "очень серьезный риск для национальной безопасности" государства.

Напомним, на прошлой неделе в СМИ появилась информация, что в сеть "слили" секретные документы США, в которых могла находиться информация об Украине.

Через день стало известно об еще одной "утечке документов", информация в которых также была связана с Украиной.

Позже в Пентагоне отметили, что все еще не могут оценить масштабы "утечки".

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