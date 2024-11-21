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Президент и правительство Израиля резко раскритиковали МУС за ордера Нетаньяху и Галланту

Тель-Авив, Четверг 21 ноября 2024 15:48
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Президент и правительство Израиля резко раскритиковали МУС за ордера Нетаньяху и Галланту Фото: президент Израиля Исаак Герцог (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Израиля Исаак Герцог резко раскритиковал Международный уголовный суд за ордера на арест премьера Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галланта. В израильском правительстве обвинили МУС в антисемитизме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Герцога в X (Twitter).

"Это темный день для справедливости. Черный день для человечества. Принятое недобросовестно, возмутительное решение МУС превратило всеобщее правосудие во всеобщее посмешище", - написал президент Израиля.

Герцог заявил, что у Израиля есть обязанность и право защищать свой народ. Решение МУС, по его мнению, превратило систему правосудия в "живой щит для преступлений ХАМАС".

В правительстве Израиля также резко раскритиковали решение Международного уголовного суда. Министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир, которого The Times of Israel, обвинил МКС в антисемитизме.

"Это современный антисемитизм под видом справедливости", - написала в Х (Twitter) министр транспорта Мири Регев, назвав ордера "правовым абсурдом".

Министр Негева, Галилеи и национальной стойкости Ицхак Вассерлауф назвал ордера "антисемитскими обвинениями против всех граждан Израиля". Он подчеркнул, что Израиль "не будет сдерживаться и будет продолжать бороться со смертоносным терроризмом".

Ордеры на арест Нетаньяху и Галланта

В четверг, 21 ноября, Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галланта.

Израиль в сентябре подал две жалобы в МУЧ. Однако суд отклонил их и выдал ордера на арест Нетаньяху и Галланта за "преступления против человечности и военные преступления, предположительно совершенные с октября 2023 по май 2024 года".

Следует добавить, что страны, ратифицировавшие Римский статус МУС, обязаны арестовать Нетаньяху и Галланта в случае их приезда. Известно, что Римский статут подписали 137 стран, а ратифицировали 123 государства.

Недавно Украина тоже ратифицировала Римский статус. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон 24 августа.

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МКС Нетаньяху Израиль
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