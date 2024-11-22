Байден возмутился из-за ордеров МУС на арест Нетаньяху и Галланта

Президент США Джо Байден назвал возмутительными ордера Международного уголовного суда на арест премьера и экс-министра обороны Израиля. Он пообещал дальнейшую поддержку Израиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Байден добавил, что США всегда будут стоять на стороне Израиля против угроз его безопасности.

"Выдача МКС ордеров на арест израильских лидеров возмутительна. Позвольте мне еще раз четко заявить: на что бы не намекал МУС, между Израилем и ХАМАС нет равнозначности - ни одной", - говорится в заявлении Байдена.

Ордеры МКС

Накануне Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галланта.

МУС отмечает, что ордера выданы за преступления против человечности и военные преступления, предположительно совершенные с октября 2023 по май 2024 года. В Израиле резко раскритиковали Международный уголовный суд и обвинили его в антисемитизме.

Теперь страны, ратифицировавшие Римский статус МУС, обязаны арестовать Нетаньяху и Галланта в случае их приезда. Добавим, что Римский статут подписали 137 стран, а ратифицировали 123 государства.

Украина в 2024 году тоже ратифицировала Римский статус. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 24 августа.

Детальнее о том, что означает ордер МУС и могут ли арестовать премьера Израиля - в материале РБК-Украина.

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