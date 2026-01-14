RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

В Сенате США хотят запретить армии оккупировать территории союзников по НАТО, - FT

Иллюстративное фото: Конгресс США (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Сенате США представили законопроект, который запрещает военным американской армии оккупацию любых территорий союзников по НАТО. Речь идет в первую очередь о Гренландии, на которую "положила глаз" администрация президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Законопроект запрещает Пентагону и Государственному депарламтенту США использовать государственное финансирование, которое выделяет Конгресс, для "блокады, оккупации, аннексии, проведения военных операций против территории государства-члена НАТО или иного установления контроля над ней".

Авторы документа - сенатор от Демократической партии Джин Шахин и сенатор от Республиканской партии Лиза Мурковски. Сам законопроект появился на фоне того, что сенаторы от обеих партий выразили обеспокоенность из-за желания Трампа установить контроль над Гренландией.

"Наши союзы НАТО - это то, что отличает Соединенные Штаты от наших противников. Сама мысль о том, что Америка использует наши огромные ресурсы против наших союзников, вызывает глубокое беспокойство и должна быть полностью отклонена Конгрессом в законодательном порядке", - отметила Мурковски.

При этом законодательное противодействие посягательствам Трампа готовится не только в Сенате. В Палате представителей Конгресса США аналогичный законопроект внесла 12 января двухпартийная группа во главе с конгрессменом от демократов Биллом Китингом.

 

Трамп и Гренландия

Напомним, Трамп в последнее время начал чаще говорить о том, что он хотел бы, чтобы Гренландия вошла в состав США, поскольку якобы это необходимо "в рамках защиты" от России и Китая. При этом Трамп пренебрежительно высказался об обороне Гренландии, заявив, что это, мол, "две собачьи упряжки".

После этого в конгрессе трамписты моментально внесли законопроект об "аннексии Гренландии". Но заявления Трампа вызвали сильное возмущение как в самой Гренландии, так и в Европе. НАТО готовит варианты защиты Гренландии от США.

Премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что на острове отвергают варианты присоединиться к Соединенным Штатам и предпочитают быть в союзе с Данией. В ответ Трамп разразился угрозами в адрес Нильсена, заявив, что у того "будут большие проблемы".

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиГренландияДанияНАТОКонгресс СШАДональд Трамп