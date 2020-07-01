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У Конгресі США ініціюють нові санкції проти Росії за змову з талібами

Новини » В світі     01.07.2020 - 02:51
У Конгресі США ініціюють нові санкції проти Росії за змову з талібами
Фото: Конгрес США (roskam.house.gov)

NYT повідомила про спроби Росії заплатити талібам за вбивства військових США в Афганістані

Глава Комітету з розвідки Палати представників Конгресу США від Демократичної партії Адам Шифф вважає, що Вашингтон повинен розглянути санкції проти Росії для стримування її "зловмисних" дій. Заява прозвучала після появи інформації про те, що РФ пропонувала талібам винагороду за вбивства американських військових в Афганістані.

Про це повідомляє Reuters.

"Ми повинні подумати над тим, які санкції належить прийняти для подальшого стримування зловмисної діяльності Росії", - сказав він.

Відзначимо, Білий дім і директор національної розвідки спростували це повідомлення.

Так, помічник президента США з національної безпеки Роберт О'Браєн підкреслив, що зазначені твердження не були підтверджені американським розвідувальним співтовариством.

Нагадаємо, видання NYT опублікувало статтю про те, що за даними американських спецслужб, підрозділ російської військової розвідки запропонувало талібам винагороду за успішні атаки на американських військових і сили міжнародної коаліції в Афганістані в минулому році.

Трамп назвав публікацію видання The New York Times про винагороди бойовикам "Талібану" від Росії "черговим вкиданням".

У Росії також заперечують зв'язку з талібами.

Спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі зажадала від адміністрації президента Дональда Трампа пояснити ситуацію з американськими військовими в Афганістані.

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Автор: Надія Собенко

Теги Новини України ТалібанСполучені Штати АмерикиАфганистанСанкції проти Росії
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