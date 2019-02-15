У Сенаті США затвердили бюджет для запобігання "шатдауну"

Фото: Сенат США (wikipedia.org)

Однак на будівництво стіни з Мексикою Сенат виділив тільки 1,37 млрд доларів

Сенат Конгресу США в четвер, 14 лютого, затвердив законопроект про фінансування федерального уряду США для запобігання "шатдауну", який міг настати вже завтра. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

Фінансування прийнято до вересня поточного року. Однак, в бюджеті на передбачено виділення потрібних 5,7 млрд доларів на будівництво стіни на кордоні з Мексикою. Натомість Сенат проголосував за виділення лише 1,37 млрд доларів.

Тепер законопроект має ухвалити палата представників, а потім документ передудут главі Білого дому.

Нагадаємо, раніше в Білому домі оголосили, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп готується підписати законопроект про фінансування федерального уряду і одночасно оголосити надзвичайний стан в США.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що втрати економіки США через "шатдауна" перевищили 11 млрд доларів. Аналітики припускають, що відсутність згоди політиків про майбутнє бюджету США може призвести до того, що ВВП сша за підсумками року може зрости не менш ніж на 3%.