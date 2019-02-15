ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Сенаті США затвердили бюджет для запобігання "шатдауну"

Новини » Політика    15.02.2019 - 00:42
У Сенаті США затвердили бюджет для запобігання "шатдауну"
Фото: Сенат США (wikipedia.org)

Однак на будівництво стіни з Мексикою Сенат виділив тільки 1,37 млрд доларів

Сенат Конгресу США в четвер, 14 лютого, затвердив законопроект про фінансування федерального уряду США для запобігання "шатдауну", який міг настати вже завтра. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

Фінансування прийнято до вересня поточного року. Однак, в бюджеті на передбачено виділення потрібних 5,7 млрд доларів на будівництво стіни на кордоні з Мексикою. Натомість Сенат проголосував за виділення лише 1,37 млрд доларів.

Тепер законопроект має ухвалити палата представників, а потім документ передудут главі Білого дому.

Нагадаємо, раніше в Білому домі оголосили, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп готується підписати законопроект про фінансування федерального уряду і одночасно оголосити надзвичайний стан в США.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що втрати економіки США через "шатдауна" перевищили 11 млрд доларів. Аналітики припускають, що відсутність згоди політиків про майбутнє бюджету США може призвести до того, що ВВП сша за підсумками року може зрости не менш ніж на 3%.

Трамп підпише закон про фінансування уряду і оголосить надзвичайний стан У Конгресі США досягли домовленості для запобігання "шатдауну"
Новини України Сенат СШАшатдаун
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся