Білий дім допускає новий шатдаун через 5 днів

Фото: Мік Малвейні (twitter.com/OANN)

Новий шатдаун можливий, якщо Трамп знову не зможе домовитися про фінансування стіни на кордоні з Мексикою

Глава апарату Білого дому Мік Малвейні заявив, що вони допускають можливість початку наступного тижня нового призупинення фінансування держслужбовців (шатдаун) з-за суперечок президента США Дональда Трампа з Конгресом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC.

Малвейні розповів, що абсолютно не може виключати відновлення шатдауна, так як конгресмени не змогли домовитися з Трампом про фінансування для будівництва стіни на кордоні з Мексикою.

"Давайте визнаємо, що в переговорах з президентом превалює точка зору радикального лівого крила Демократичної партії, згідного виділити на будівництво стіни лише $800 млн. Але це абсурдно мала цифра. Як можна таке підписати, якщо на стіну потрібно $5,7 млрд", - заявив глава апарату Білого дому.

Також Малвейні заявив, що Трамп може піти на угоду, якщо конгресмени погодяться на якийсь середній варіант, тоді президент США зможе "пошукати гроші десь ще".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що втрати економіки США через "шатдауна" перевищили 11 млрд доларів. Аналітики припускають, що відсутність згоди політиків про майбутнє бюджету США може призвести до того, що ВВП сша за підсумками року може зрости не менш ніж на 3%.