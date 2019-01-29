Втрати економіки США через "шатдаун" перевищили 11 млрд доларів

Фото: Конгрес США (pxhere.com)

Відповідні дані наводить бюджетне управління Конгресу США

Американська економіка протягом грудня 2018-січня 2019 року втратила близько 11 мільярдів через "шатдаун", який виник через відсутність згоди між Демократичною та Республіканською партіями США щодо бюджету. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Інтерфакс-Україна".

Відповідні дані наводить бюджетне управління Конгресу Сполучених Штатів Америки.

Аналітики припускають, що відсутність згоди політиків щодо майбутнього бюджету США може призвести до того, що ВВП Штатів за підсумками року може зрости менше ніж на 3%.

Підкреслюється, що це буде перший подібний випадок за останні 13 років.

Нагадаємо, станом на 27 січня економіка США через припинення роботи урядових установ ("шатдаун") втратила щонайменше 6 мільярдів доларів.

Як писало РБК-Україна, у понеділок президент Сполучених Штатів Дональд Трамп не виключає чергової хвилі "шатдауну" - припинення роботи федерального уряду. Він заявив, що це може статися, якщо Конгрес через три тижні не виділить необхідних коштів на зведення стіни на кордоні з Мексикою.

Додамо, 25 січня Трамп підписав законопроект, який надає можливість фінансового забезпечення американським федеральним відомствам до 15 лютого 2019 року.