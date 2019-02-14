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Трамп підпише закон про фінансування уряду і оголосить надзвичайний стан

Новини » Політика    14.02.2019 - 23:21
Трамп підпише закон про фінансування уряду і оголосить надзвичайний стан

У Білому домі зробили офіційну заяву з приводу рішення президента про фінансування уряду

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп готується підписати законопроект про фінансування федерального уряду і одночасно оголосити надзвичайного стану в США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Washington Examiner.

Таку заяву зробила в четвер, 14 лютого, прес-секретар Білого дому Сара Сандерс.

"Президент Трамп підпише законопроект про фінансування федерального уряду, він також зробить інші заходи, включаючи оголошення режиму НС, щоб зупинити гуманітарну кризу на нашому кордоні", - оголосила Сандерс.

За її словами, режим надзвичайного стану в країні президент США збирається ввести для того, щоб отримати кошти на зведення стіни на кордоні з Мексикою.

"Президент виконає свою обіцянку побудувати стіну, захистити кордон і нашу велику країну", - повідомила вона.

Нагадаємо, до вечора 11 лютого 2019 у Конгресі Сполучених Штатів завершилися переговори демократів і республіканців. Сторони досягли принципової домовленості про запобігання закриття уряду ("шатдауну", - ред.) в кінці цього тижня.

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