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У Сенаті США схвалили кандидатуру екс-посла в Росії на посаду глави ЦРУ

Новость на русском → Вашингтон, Середа 03 березня 2021 03:42
У Сенаті США схвалили кандидатуру екс-посла в Росії на посаду глави ЦРУ Фото: Вільям Бернс (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Сенатори, які входять до складу Комітету з розвідки, одноголосно підтримали кандидатуру професійного дипломата Вільяма Бернса на посаду директора Центрального розвідувального управління (ЦРУ). Раніше він обіймав посаду посла США в Росії.

Про це у вівторок повідомив сенатор-демократ Марк Уорнер, який очолює Комітет з розвідки, передає "Голос Америки".

Голова Комітету з розвідки висловив надію на те, що Сенат у повному складі "без всяких непотрібних затримок затвердить посла Вільяма Бернса" на посаду директора ЦРУ.

На слуханнях у Сенаті, в ході яких обговорювалася кандидатура, Бернс підкреслив, що він бачить запоруку національної безпеки США насамперед у протидії "ворожому і хижацькому" впливу Китаю.

Виступаючи в Сенаті, Бернс сказав, що, якби він керував університетом, то рекомендував би закрити Інститут Конфуція - китайські культурні центри, які фінансуються Пекіном, організовані на території кампусів американських коледжів і університетів. Багато конгресменів вважають Інститут Конфуція інструментом китайської пропаганди.

Бернс додав, що добробуту Сполучених Штатів як і раніше загрожують Росія, Північна Корея та Іран. Крім того, на його думку, серйозні ризики національній безпеці несуть зміни клімату, проблеми глобальної охорони здоров'я і кіберзагрози.

Як очікується, Бернс і інші керівники розвід спільноти, підтримані адміністрацією Байдена, займуться вирішенням пов'язаних з Росією проблем, включаючи розслідування недавніх хакерських атак на урядові і приватні мережі в США.

Нагадаємо, раніше Байден представив нових членів своєї адміністрації. Керівником апарату співробітників Білого дому став Рон Клейн.

Крім того, Байден пообіцяв створити "найрізноманітніший" уряд в історії США. Він хоче, щоб до майбутнього американського уряду ввійшли представники різних рас і гендерів.

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