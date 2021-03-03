В Сенате США одобрили кандидатуру экс-посла в России на пост главы ЦРУ

Сенаторы, входящие в состав Комитета по разведке, единогласно поддержали кандидатуру профессионального дипломата Уильяма Бернса на пост директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Ранее он занимал пост посла США в России.

Глава Комитета по разведке выразил надежду на то, что Сенат в полном составе "без всяких ненужных задержек утвердит посла Уильяма Бернса" на пост директора ЦРУ.

На слушаниях в Сенате, в ходе которых обсуждалась его кандидатура, Бернс подчеркнул, что он видит залог национальной безопасности США прежде всего в противодействии "враждебному и хищническому" влиянию Китая.

Выступая в Сенате, Бернс сказал, что, если бы он руководил университетом, то рекомендовал бы закрыть Институт Конфуция - финансируемые Пекином китайские культурные центры, организованные на территории кампусов американских колледжей и университетов. Многие конгрессмены считают Институт Конфуция инструментом китайской пропаганды.

Бернс добавил, что благополучию Соединенных Штатов по-прежнему угрожают Россия, Северная Корея и Иран. Кроме того, по его мнению, серьезные риски национальной безопасности представляют изменения климата, проблемы глобального здравоохранения и киберугрозы.

Как ожидается, Бернс и другие руководители разведсообщества, поддержанные администрацией Байдена, займутся решением связанных с Россией проблем, включая расследование недавних хакерских атак на правительственные и частные сети в США.