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В Сенате США одобрили кандидатуру экс-посла в России на пост главы ЦРУ

Новина українською → Вашингтон, Среда 03 марта 2021 03:42
В Сенате США одобрили кандидатуру экс-посла в России на пост главы ЦРУ Фото: Уильям Бернс (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Сенаторы, входящие в состав Комитета по разведке, единогласно поддержали кандидатуру профессионального дипломата Уильяма Бернса на пост директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Ранее он занимал пост посла США в России.

Об этом во вторник сообщил сенатор-демократ Марк Уорнер, возглавляющий Комитет по разведке, передает "Голос Америки".

Глава Комитета по разведке выразил надежду на то, что Сенат в полном составе "без всяких ненужных задержек утвердит посла Уильяма Бернса" на пост директора ЦРУ.

На слушаниях в Сенате, в ходе которых обсуждалась его кандидатура, Бернс подчеркнул, что он видит залог национальной безопасности США прежде всего в противодействии "враждебному и хищническому" влиянию Китая.

Выступая в Сенате, Бернс сказал, что, если бы он руководил университетом, то рекомендовал бы закрыть Институт Конфуция - финансируемые Пекином китайские культурные центры, организованные на территории кампусов американских колледжей и университетов. Многие конгрессмены считают Институт Конфуция инструментом китайской пропаганды.

Бернс добавил, что благополучию Соединенных Штатов по-прежнему угрожают Россия, Северная Корея и Иран. Кроме того, по его мнению, серьезные риски национальной безопасности представляют изменения климата, проблемы глобального здравоохранения и киберугрозы.

Как ожидается, Бернс и другие руководители разведсообщества, поддержанные администрацией Байдена, займутся решением связанных с Россией проблем, включая расследование недавних хакерских атак на правительственные и частные сети в США.

Напомним, ранее Байден представил новых членов своей администрации. Руководителем аппарата сотрудников Белого дома стал Рон Клайн.

Кроме того, Байден пообещал создать "самое разнообразное" правительство в истории США. Он хочет, чтобы в состав будущего американского правительства вошли представители различных рас и гендеров.

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