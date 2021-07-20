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Берлін зобов'язався застосувати заходи, якщо Росія застосує газ як зброю, - Bloomberg

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США, Вівторок 20 липня 2021 18:57
Берлін зобов'язався застосувати заходи, якщо Росія застосує газ як зброю, - Bloomberg Фото: президент США Джо Байден і канцлер Німеччини Ангела Меркель (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Німеччина взяла на себе зобов'язання застосувати національні заходи проти Росії, якщо Москва застосує газ як зброю проти України. Таке зобов'язання міститиметься у тексті угоди між Німеччиною та США щодо газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Агентство Bloomberg отримало у своє розпорядження чорновий варіант тексту американо-німецької угоди.

У тексті говориться: якшо Росія спробує застосувати газ як зброю або здійснить агресію проти України, то Берлін застосує заходи сам, а також буде наполягати на застосування заходів на рівні Євросоюзу. Заходи включатимуть санкції, націлені на обмеження експорту енергоносіїв з Росії.

Високопоставлений американський чиновник розповів Bloomberg, що заходи також можуть включати обмеження поставок газу з Росії в Німеччину. Однак у тексті угоди навмисно зробили двозначне формулювання, щоб Росія не могла підготуватися до заходів у відповідь на свою агресію.

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