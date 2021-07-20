Берлін зобов'язався застосувати заходи, якщо Росія застосує газ як зброю, - Bloomberg

Німеччина взяла на себе зобов'язання застосувати національні заходи проти Росії, якщо Москва застосує газ як зброю проти України. Таке зобов'язання міститиметься у тексті угоди між Німеччиною та США щодо газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Агентство Bloomberg отримало у своє розпорядження чорновий варіант тексту американо-німецької угоди.

У тексті говориться: якшо Росія спробує застосувати газ як зброю або здійснить агресію проти України, то Берлін застосує заходи сам, а також буде наполягати на застосування заходів на рівні Євросоюзу. Заходи включатимуть санкції, націлені на обмеження експорту енергоносіїв з Росії.