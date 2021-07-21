США і Німеччина в середу оголосять про угоду щодо "Північного потоку-2", - WSJ

Сполучені Штати і Німеччина домовилися про угоду щодо проекту будівництва газопроводу "Північний потік-2". Очікується, що сторони оголосять про досягнення домовленості вже в середу, 21 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

За відомостями джерел видання, американська адміністрація нібито вирішила покласти край багаторічному протистоянню з Берліном щодо проекту. Німеччина, своєю чергою, візьме на себе зобов'язання допомагати Україні з питань енергетичних проектів і дипломатії.

Як повідомило у вівторок агентство Bloomberg, США і Німеччина близькі до домовленостей щодо газопроводу "Північний потік-2", вони, як очікується, будуть припускати можливість введення санкцій проти Москви з боку Берліна, якщо влада ФРН вважатиме, що РФ застосовує енергоресурси для тиску на Україну.

За даними видання, угода зобов'яже Німеччину використовувати всі доступні важелі впливу, щоб продовжити на 10 років угоду між Україною і Росією про транзит газу після його закінчення у 2024 році.