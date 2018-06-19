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Сенат США виділить з оборонного бюджету 200 млн доларів Україні

НовиниНадзвичайні події    19.06.2018 - 20:01
Фото: прапор США (flickr.com/usembassykyiv.jpg)
Фото: прапор США (flickr.com/usembassykyiv.jpg)

Сенат США затвердив оборонний бюджет на наступний рік загальним обсягом 716 млрд доларів

Сенат США виділить зі свого оборонного бюджету, 200 млн даларів Україні. Так, у законопроекті в розділі 1233 "Продовження ініціативи підтримки України у сфері безпеки" вказано, що "на 2019 фінансовий рік передбачено 200 млн доларів". 

Крім того, в документі міститься положення про необхідність "зберігати міцну підтримку України у сфері безпеки, включаючи надання летальної допомоги оборонного характеру, й водночас сприяти необхідним інституційним реформам в галузі оборони".

Як повідомляється, палата представників американського Конгресу затвердила подібний законопроект, у якому підтримала виділення 250 млн доларів для надання допомоги у сфері безпеки Україні. 

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Сенат Конгресу Сполучених штатів Америки ухвалив законопроект про оборонний бюджет на 2019 фінансовий рік у розмірі 716 млрд доларів, він спрямований на посилення американських збройних сил.

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Теги публікації: Сенат США, бюджет  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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