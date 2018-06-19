Сенат США виділить з оборонного бюджету 200 млн доларів Україні

Сенат США затвердив оборонний бюджет на наступний рік загальним обсягом 716 млрд доларів

Сенат США виділить зі свого оборонного бюджету, 200 млн даларів Україні. Так, у законопроекті в розділі 1233 "Продовження ініціативи підтримки України у сфері безпеки" вказано, що "на 2019 фінансовий рік передбачено 200 млн доларів".

Крім того, в документі міститься положення про необхідність "зберігати міцну підтримку України у сфері безпеки, включаючи надання летальної допомоги оборонного характеру, й водночас сприяти необхідним інституційним реформам в галузі оборони".

Як повідомляється, палата представників американського Конгресу затвердила подібний законопроект, у якому підтримала виділення 250 млн доларів для надання допомоги у сфері безпеки Україні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Сенат Конгресу Сполучених штатів Америки ухвалив законопроект про оборонний бюджет на 2019 фінансовий рік у розмірі 716 млрд доларів, він спрямований на посилення американських збройних сил.